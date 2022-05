Dalmat: «Inter, crediamoci! Per il Milan difficoltà contro il Verona»

Stephane Dalmat, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato della gara di questa sera tra Verona e Milan che sarà fondamentale per la lotta scudetto.

CREDERCI – Stephane Dalmat non getta bandiera bianca e continua a credere in uno scudetto dell’Inter. Queste le sue parole sul suo profilo Instagram ufficiale, dove si è soffermato sull’impegno del Milan a Verona: «Stasera c’è una partita che speriamo possa vedere una sconfitta del Milan. Tutto è possibile. L’Inter ha avuto un po’ di difficoltà contro l’Empoli, mentre il Verona è una squadra davvero difficile da affrontare in casa. Dobbiamo tifare per i gialloblu nella speranza di una bella sorpresa. Il Milan non è il Liverpool o il Manchester City e può perdere qualche partita. Se non è stasera può essere la prossima settimana, io ci credo».