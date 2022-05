De Vrij, diversi errori commessi. Inter, giusto puntare ancora su di lui?

Stefan de Vrij ha disputato una stagione sotto le aspettative. Il difensore olandese è stato spesso colpevole di errori decisivi: l’Inter deve ancora puntare su di lui?

PIANO – Stefan De Vrij non ha disputato una stagione esaltante. Il centrale olandese, spesso alle prese con problemi fisici, ha determinato diversi match con errori macroscopici e non tipici per un calciatore della sua caratura(ultimo, in ordine di tempo, l’errore sul momentaneo 0-2 dell’Empoli, ndr). L’impressione è che la sua avventura con l’Inter stia giungendo al termine: il contratto dell’olandese, in scadenza nel 2023, non sembra in odore di rinnovo e con i nerazzurri pronti all’assalto per Bremer, la sensazione è che veramente, queste, potrebbero essere le ultime partite dell’olandese con la maglia nerazzurra.

MERCATO – L’Inter, nella prossima finestra di mercato, potrebbe quindi decidere di cedere de Vrij, da tempo nel mirino di alcuni club di Premier League. La cessione dell’olandese, rimpiazzata sul campo dal possibile arrivo di Bremer, porterebbe nelle casse nerazzurre una cifra vicina ai 15 milioni che, in un periodo di austerity, rappresentano una vera e propria boccata d’aria per le casse nerazzurre. Nelle prossime settimane saranno più chiare le volontà sia del calciatore che della società: un rendimento ad alto livello dell’olandese, nelle ultime uscite, potrebbe cambiare i piani della dirigenza.