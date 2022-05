Il Venezia piega il Bologna al 93′! Veneti ancora aggrappati alla Serie A

Venezia e Bologna si sono affrontate nell’unico match in programma alle 15 nella 36esima giornata di Serie A. Successo per 4-3 dei padroni di casa, con i veneti ancora aggrappati alla Serie A

PAREGGIO – Venezia e Bologna danno vita ad un match pirotecnico, che si è concluso con il punteggio di 4-3. Ad aprire le marcature i padroni di casa che, al 4′ passano in vantaggio con Henry che, con un preciso pallonetto, beffa Skorupski. Al 19′ arriva il raddoppio: l’arbitro concede un rigore ai padroni di casa per fallo di Skorupski su Haps. L’estremo difensore si oppone al penalty calciato da Kiyine che però è lesto a ribattere in rete. Dopo il 2-0 sale in cattedra il Bologna che, sul finale di tempo accorcia le distanze con Orsolini e poi trova prima il gol del pareggio con Arnautovic ed il gol del 2-3 con Schouten. I padroni di casa trovano il pareggio al 78′ con un altro rigore, dubbio, trasformato da Aramu. Al 93′ arriva il gol del definitivo 4-3: Skorupski respinge una conclusione di Henry, ma non può nulla sul tap-in di Johnsen. Successo vitale per la squadra veneta che rimane aggrappata alla Serie A, in attesa di Salernitana-Cagliari.