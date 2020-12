Dalbert torna in campo, ma il Rennes perde ancora: il Siviglia passeggia

Dalbert Henrique Inter

Dalbert è riapparso con il Rennes, titolare nella partita di Champions League contro il Siviglia. Il terzino sinistro brasiliano, di proprietà dell’Inter, non ha potuto evitare però l’ennesima sconfitta dei rossoneri, per 1-3 al Roazhon Park.

RIECCOLO – Dalbert Henrique non giocava dal 4 novembre. Lì, in Chelsea-Rennes, aveva fatto danni clamorosi: due rigori causati in quaranta minuti ed espulsione (vedi articolo). Da lì in avanti l’allenatore Julien Stéphan l’ha tenuto fuori per scelta tecnica quattro partite, più quella seguente di Champions League per la squalifica. Stasera il terzino, in prestito dall’Inter, è stato schierato titolare. La partita non contava nulla, con i francesi già ultimi aritmeticamente nel girone. Il brasiliano, schierato più avanzato del solito (esterno di centrocampo nel 4-4-2), non ha potuto impedire la vittoria del Siviglia per 1-3. Per Dalbert l’esperienza francese è sin qui fallimentare, e il Rennes ha perso otto delle ultime dieci partite.