Daino: «Skriniar-Inter chiusa da Bremer! A sinistra equilibri da ritrovare»

Daino ritiene che la notizia della permanenza di Skriniar all’Inter (vedi articolo) sia in realtà qualcosa di già datato, perché per lui era certo dal passaggio di Bremer alla Juventus. A Sportitalia Mercato l’ex difensore ha parlato anche della fascia sinistra.

FINE INEVITABILE – Daniele Daino era già certo che sarebbe andata così: «Io dico che, nel momento in cui l’Inter non è arrivata a Gleison Bremer, si era chiusa la possibilità che Milan Skriniar andasse da un’altra parte. Sostituire Skriniar oggi diventa difficile: ho sentito di Francesco Acerbi, che può essere un’opportunità per completare la difesa, però lui è un centrale mancino e dovresti trovarne uno destro. Le parole di Simone Inzaghi mi trovano d’accordo: il suo messaggio è “basta cedere i giocatori”. Se l’Inter vuole essere competitiva deve mantenere i giocatori importanti, quindi le dichiarazioni di Inzaghi mi trovano d’accordo. E il mio pensiero è che Skriniar rinnoverà il contratto».

EQUILIBRI DA RITROVARE! – Daino, blindato Skriniar, si sposta sulla fascia: «Ho visto la prima di campionato, ho visto l’Inter giocare le partite estive. Secondo me negli equilibri dell’Inter a sinistra ha perso qualcosa di importante: sostituire Ivan Perisic, che dava una fase offensiva con capacità importanti, chi lo può fare? Ecco che Federico Dimarco, se gioca da quinto, ha il piede per servire in area giocatori come Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e gli inserimenti dei centrocampisti. È il più funzionale, poi Robin Gosens è forte ma secondo me Dimarco parte avanti».