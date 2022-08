Prima Pagina IN Edicola: Inter, tre sì! Inzaghi col cuore più leggero

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, tre sì. Inzaghi affronta lo Spezia (ore 20.45) col cuore più leggero. Conferma Skriniar, blocca Acerbi, pretende i tre punti. Blitz del PSG con Antero che ha offerto cinquanta milioni più bonus per lo sloveno. No di Zhang che si prepara a prendere il biancoceleste.

TUTTOSPORT

Niente sull’Inter in prima pagina.