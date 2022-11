Curva Nord, individuati gli ultras che hanno svuotato il settore: Daspo per loro – CdS

Dopo l’assassinio del leader della Curva Nord, Baiocchi, secondo il Corriere dello Sport, Daspo in arrivo per gli ultras che hanno fatto sgomberare il settore durante Inter-Sampdoria.

INDIVIDUATI – L’analisi dei filmati di quanto avvenuto sabato scorso durante Inter-Sampdoria sta dando i primi risultati. Gli agenti della Digos stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso di San Siro. Sono in corso ulteriori riscontri, mentre al momento non ci sono denunciati. Ma di episodi gravi ne sono accaduti, come emerso in particolare dalle varie testimonianze. Dalla questura, inoltre, arriva l’invito di presentare denunce ufficiali, anche in forma anonima, così da agevolare l’individuazione dei responsabili. Tutto ciò che emergerà dall’inchiesta verrà comunicato all’autorità giudiziaria, in vista della possibile emissione di Daspo nei confronti dei responsabili.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno