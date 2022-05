Cucchi: «Sampdoria, sembra che l’Inter abbia già vinto! Inzaghi gran lavoro»

Riccardo Cucchi ha parlato dell’ultima giornata di campionato con Inter e Milan coinvolte nella lotta per vincere lo Scudetto. L’ex radiocronista ha poi giudicato il lavoro di Inzaghi

PRONOSTICO SCUDETTO − Il commento di Cucchi in vista dell’ultimo turno: «Milan favorito, lo dice la classifica. E da appassionato sono appagato da un arrivo tanto serrato, erano anni che non accadeva. In questi giorni, tutti chiedono al Sassuolo il massimo degli sforzi e dell’impegno. Ma La Sampdoria? Sembra che l’Inter quella partita l’abbia già vinta, ma non è così nemmeno lì…».

LAVORO − Cucchi apprezza la stagione dell’ex tecnico della Lazio: «Riconosco che Inzaghi ha fatto un grande lavoro, ha già vinto e ha dato un bel gioco alla squadra. E dopo Conte e senza tre giocatori importanti come Lukaku, Hakimi ed Eriksen non era semplice».

SALUTO − In occasione della sua ultima radiocronaca, Cucchi ricorda la dedica della Curva Nord nerazzurra: «Quando in occasione dell’ultima radiocronaca, quell’Inter-Empoli del 12 febbraio 2017, la curva Nord di San Siro mi ha dedicato il bellissimo striscione che non potrò mai dimenticare, e che mai mi sarei aspettato, credo che non si trattasse di un saluto a un giornalista, ma a qualcuno che la gente ha sentito veramente vicino, per tanti anni».

Fonte: Calciomercato.com