Romano: «Perisic-Inter, offerta non sufficiente ma novità. No conferme Juventus»

Fabrizio Romano, sul suo podcast Here We Go!, aggiorna sulla vicenda Perisic: con l’Inter in ballo il rinnovo, visto che il suo contratto è in scadenza al prossimo 30 giugno, ma per ora l’offerta non trova l’OK del croato. Per il giornalista non ci sono conferme sulle voci di questi giorni riguardanti la Juventus.

IL PIÙ RICHIESTO – Fabrizio Romano esclude che la vicenda legata al numero 14 sia già conclusa: «Su Ivan Perisic al momento io non ho conferme di accordi. Sicuramente c’è un gradimento, ma non mi risulta che Perisic abbia un accordo né con l’Inter, né con la Juventus, né col Chelsea né con nessuna delle squadre di cui si sta parlando. I suoi agenti ovviamente stanno parlando con vari club, come è normale per un giocatore del genere, ma non c’è accordo. L’offerta dell’Inter è ancora sul tavolo ma quella attuale non è ancora sufficiente al via libera di Perisic, la Juventus si è informata ma non ha l’accordo col giocatore. Situazione aperta e nelle prossime ore ci saranno novità».