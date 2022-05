Pellissier: «Inter, Bologna che rimpianto! Io a Milano? Ecco un retroscena»

Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo e oggi presidente della Clivense, ha parlati ai microfoni di Tmw radio dei rimpianti in casa Inter per aver perso punti soprattutto a Bologna. Poi, rivela un retroscena di mercato

RAMMARICO E RETROSCENA − Pellissier ritiene che l’Inter debba mangiarsi le mani per alcune uscite a vuoto. Poi racconta una piccola curiosità di mercato: «Qualche colpa ce l’hanno, credo si stiano mordendo l’intero avambraccio. Avevano il coltello dalla parte del manico, vincendo a Bologna il destino era dalla loro parte. Hanno fatto un grande campionato pur con numerosi errori, così come Milan e Napoli però. Io all’Inter? Mi volevano come uno che potesse contribuire dalla panchina ma il Chievo e il suo presidente non hanno mai voluto darmi via, le offerte passavano dalla società che se ne stava abbastanza zitta».