Cucchi: «Onore a Inzaghi, unico in Italia per l’idea di calcio! La sua Inter…»

Cucchi elogia l’Inter di Inzaghi e nello specifico l’idea di calcio proposta dall’allenatore nerazzurro. Il noto giornalista, intervenuto come ospite in collegamento con “Costruzioni dal basso” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, dice la sua anche sulla lotta Scudetto

INTER VERTICALE – Il pensiero di Riccardo Cucchi è molto distante da quello critico di Arrigo Sacchi, visto l’elogio al gioco nerazzurro: «Intanto complimenti a Simone Inzaghi, che ha fatto un gran bel lavoro, coadiuvato dalla società. L’Inter ha inanellato cinque vittore consecutive. Ed è una squadra molto solida, che ha tanti ricambi e alternative. Permettetemi di dire che il gioco di Inzaghi è divertente e mi piace. Personalmente a me piace molto. Inzaghi è l’unico allenatore italiano che non punta solo sul fraseggio e il possesso palla, ma ha un’idea di calcio basata su una cosa bellissima, che è la verticalità. Permettetemi di dirlo: siamo un po’ tutti stanchi del calcio orizzontale (ride, ndr). Onore a Inzaghi, perché l’Inter – secondo me – farà molto bene». L’elogio di Cucchi dà valore al calcio espresso dall’Inter, spesso criticato ma senza valide argomentazioni.

Cucchi entusiasta per l’Inter di Inzaghi

LOTTA SCUDETTO – Cucchi valuta positivamente il lavoro di Inzaghi ad Appiano Gentile: «Al momento non credo sia possibile individuare una vera alternativa all’Inter. Penso che il Milan possa fare molto bene. Pensavo anche la Juventus, ma la prova di Reggio Emilia (in casa del Sassuolo, ndr) mi ha un po’ sconcertato. Occhio sempre al Napoli che, nonostante i problemi riscontrati, sono convinto abbia gli stessi identici valori della passata stagione e potrà tornare in corsa». Questa l’osservazione di Cucchi sulla lotta Scudetto in Serie A, che l’Inter di Inzaghi mette a rischio.