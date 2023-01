Cucchi: «Inter perde sorprendentemente. Sfida avvincente per l’Europa»

Riccardo Cucchi ha parlato anche dell’Inter, sconfitta lunedì sera a San Siro contro l’Empoli dopo la vittoria pochi giorni prima della Supercoppa.

SCONFITTA – Queste le parole da parte di Riccardo Cucchi nel post pubblicato nella propria pagina Facebook dopo la diciannovesima giornata del campionato di Serie A sull’Inter, sconfitta lunedì sera a San Siro contro l’Empoli. “Perde sorprendentemente anche l’ Inter. L’Empoli è protagonista a S.Siro di un’ottima gara e i neroazzurri cedono a pochi giorni dal successo in Supercoppa“.

POSTI – Quindi Cucchi ha concluso sulla lotta per un’Europa e sul Napoli capolista. “5 squadre in 3 punti per i posti che valgono l’Europa. Sfida avvincente, mentre il Napoli vola inarrestabile conquistando quota 50 in un girone di andata che si è giocato nel segno della squadra di Spalletti“.

Fonte: Pagina Facebook Riccardo Cucchi