Cucchi: «Inter a Lecce con fatica ma Lukaku c’è! Milan lo vedo avanti»

Riccardo Cucchi ha analizzato la prima in campionato di Inter e Milan vittorie rispettivamente contro Lecce e Udinese. Il giornalista però ritiene i rossoneri più avanti

MILANESI − Cucchi analizza l’esordio di Inter e Milan. Così ha parlato su Il Calcio quotidiano: «Mi ha convinto molto il Milan, al quale attribuisco un piccolo margine di vantaggio rispetto alle altre per la lotta scudetto. Anche se sono convinto che questa stagione sarà molto equilibrata. Quindi nella griglia rientra anche l’Inter, che ha faticato un po’ a Lecce questo è vero ma ha messo subito in mostra Lukaku. Lui potrà ancora essere un giocatore determinante così com’è stato nella precedente esperienza in nerazzurri».