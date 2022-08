Carrera: «L’Inter ha la rosa più completa, ad oggi è un gradino sopra tutte»

Massimo Carrera, ex allenatore in seconda di Antonio Conte alla Juventus, ritiene l’Inter attualmente la squadra migliore della Serie A. I nerazzurri partono favorite sulle altre

FAVORITA − Carrera pone l’Inter un gradino sopra le altre: «Penso che l’Inter sia quella che abbia la rosa più completa di tutte, poi sicuramente anche il Milan che è campione in carica. Bisogna però vedere come vanno le partite adesso e come andranno gli scontri diretti. Ad oggi però metto l’Inter un gradino sopra le altre. La Juventus con il recupero di Chiesa e di Pogba penso possa diventare più forte dello scorso anno». Carrera ha parlato nel podcast di Tutto Juve.