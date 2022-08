Parolo: «Scudetto? Inter e Milan in prima fila! Poi le altre in questo ordine»

Marco Parolo, ex giocatore oggi opinionista su DAZN, intervistato da TuttoCesena ha parlato della lotta scudetto in Serie A, citando in particolare Inter e Milan.

LOTTA SCUDETTO – Marco Parolo esprime la sua opinione riguardo la lotta scudetto in Serie A partendo intanto dalle milanesi: «Lotta scudetto? Metto Milan ed Inter in prima fila. Subito dietro la Juventus. Più attardate Roma e Napoli. Lazio e Fiorentina potrebbero invece essere le sorprese del campionato».

Fonte: TuttoCesena.it