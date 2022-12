Cruz: «Lautaro Martinez, la vita di un attaccante passa dai gol. All’Inter…»

Julio Cruz, da grande attaccante, da argentino e da ex Inter, è intervenuto ai microfoni di ESPN Argentina per fare il punto sull’attacco della nazionale. In particolare sul cambio di gerarchie tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez.

DUELLO – Julio Cruz ha parlato così del duello tra Julian Alvarez e Lautaro Martinez per il posto da titolare nell’attacco dell’Argentina: «Ho sempre detto che la vita di un attaccane passa dai gol. Purtroppo non sempre è un bene, perché a volte molti attaccanti giocano tanto per la squadra, ma questo non viene notato se non arrivano i gol. Lautaro Martinez nell’Inter sta facendo vedere grandi cose. Julian ha sfruttato la sua opportunità e Scaloni lo ha notato. Alla squadra però non interessa chi gioca, quello che interessa è farsi trovare pronti quando si viene chiamati in causa».