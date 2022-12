Dumfries: «Argentina? Vogliamo vendicarci dopo il 2014. Gruppo speciale»

Dumfries è uno dei protagonisti dell’Olanda al Mondiale. Il laterale dell’Inter si è espresso sulla prossima partita contro l’Argentina. Qualche considerazione sul gruppo Orange e sulla fede

SPECIALE − Denzel Dumfries, intervistato da Voetbalzone, ha parlato così del gruppo Orange: «Questo è un gruppo unico. Giochiamo tutti in club diversi e ci vediamo solo con l’Olanda. Come interagiamo gli uni con gli altri e come il gruppo interagisce fra loro è speciale. Memphis svolge un ruolo importante. Memphis si impegna con tutti. Parla con tutti. Lang? È divertente, sempre con la battuta pronta».

RELIGIONE − Dumfries rivela la fede del gruppo: «Fede? Il primo che ha davvero dato inizio a ciò è stato Memphis. Qualche anno fa ha chiamato insieme alcuni ragazzi che volevano pregare. Chiunque volesse partecipare era libero di aderire e quel gruppo che continuava ad allargarsi. Cody Gakpo, per esempio, è uno molto preoccupato della sua fede e cerca di includermi in essa, condividere certe esperienze o stimolarmi».

QUARTO DI FINALE − Poi Dumfries si concentra sulla gara contro l’Argentina: «È un bellissimo evento, ovviamente, vogliamo vendicarci per la partita del 2014. Dobbiamo prepararci in modo ottimale questa settimana per battere l’Argentina. È una buona squadra con molte qualità individuali, ma penso che abbiamo anche noi una squadra davvero fantastica. Ho molta fiducia».