Crisi Ucraina, la nota della UEFA su finale Champions League in Russia

La UEFA ha pubblicato una nota sulla finale di Champions League, in programma a San Pietroburgo, a seguito della situazione in corso tra Russia ed Ucraina.

FINALE CHAMPIONS LEAGUE – La nota della UEFA sulla finale di Champions League, in programma a San Pietroburgo, a seguito della crisi tra Russia ed Ucraina. “Riconosciamo le preoccupazioni in merito all’attuale situazione tra Russia e Ucraina e al suo potenziale impatto sulla finale di Champions League in programma a San Pietroburgo il 28 maggio 2022. La UEFA monitora costantemente e da vicino la situazione e tiene contatti regolari con diverse organizzazioni internazionali, ambasciate e governi al fine di valutare correttamente la questione e seguire le raccomandazioni emesse da tali enti, come ad esempio le restrizioni di viaggio. Sebbene la Uefa stia già esaminando i piani di emergenza, qualsiasi decisione di spostare l’evento verrà presa a tempo debito, se necessario. Comprendiamo appieno la necessità di una comunicazione rapida e chiara e continueremo a tenervi aggiornati quando saranno disponibili ulteriori informazioni“.