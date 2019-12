Criscitiello: “Paratici aveva bisogno di Marotta, così come il contrario”

Condividi questo articolo

Michele Criscitiello sostiene che Marotta e Paratici, nonostante non lavorino più assieme da quindici mesi, servirebbero ancora l’uno per l’altro. Il giornalista, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, giudica l’operato del Chief Football Officer bianconero con un riferimento all’Amministratore Delegato dell’Inter.

VOTO 6 – “Un anno fa, per celebrare il 2018, tutti davano 10 a Fabio Paratici senza neanche discutere. Oggi in molti lo bocciano. Non ci sono vie di mezzo e nel calcio manca equilibrio. La verità è che Paratici aveva bisogno di Giuseppe Marotta come Marotta avrebbe bisogno di Paratici. Le grandi coppie vanno sempre difese, nonostante attimi di difficoltà, ma non vanno mai separate. Il mercato estivo, a oggi, non gli dà ragione ma in qualche mese potrebbe rivalutare tutto e tutti. Resta il più grande Direttore che abbiamo in Italia insieme a Igli Tare della Lazio. Adrien Rabiot e Matthijs e Ligt sono due cambiali. Sperando di andare presto in banca a raccogliere”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Michele Criscitiello