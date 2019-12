Viscidi: “Esposito dell’Inter nelle Under Italia? C’era un giallo”

Maurizio Viscidi è il coordinatore tecnico delle selezioni giovanili dell’Italia, dall’Under-15 all’Under-21. Intervistato dal quotidiano “Corriere della Sera”, fra le tante cose, ha parlato anche di un episodio riguardante il talento dell’Inter Esposito.

RIMANDATO ALLA PRIMA – Maurizio Viscidi, ricordando i trascorsi di vari giocatori, si sofferma su Sebastiano Esposito, attaccante dell’Inter: «Sempre con l’Italia? No. Guardi qui, c’era un giallo: ‘‘partita svogliata’’, scrive l’osservatore. In quei casi bisogna indagare se è un episodio o meno. La cosa bella di Esposito è che è in azzurro dall’Under-15, come Nicolò Barella, Alessio Romagnoli e Gianluigi Donnarumma. Dobbiamo individuare presto il talento per fare un percorso di sessanta-settanta gare internazionali».

Fonte: Corriere.it – Paolo Tomaselli