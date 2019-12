Giroud, la Juventus ora sfida davvero l’Inter. Conte ne preferisce un altro

Condividi questo articolo

Giroud è in uscita dal Chelsea, e fra le squadre interessate al francese c’è anche l’Inter, anche se Conte preferirebbe un altro attaccante. Il sito del quotidiano “Corriere della Sera” però rilancia con forza l’ipotesi Juventus: ecco perché.

RICHIESTISSIMO – Olivier Giroud nel corso della sessione di calciomercato di gennaio lascerà quasi certamente il Chelsea. L’attaccante non era a disposizione nemmeno oggi pomeriggio, nella vittoria per 1-2 dei Blues in Premier League sul campo dell’Arsenal. Secondo il sito del “Corriere della Sera” per il francese si prospetta un duello fra Inter e Juventus, l’ennesimo sul mercato. I bianconeri volevano Erling Haaland, ma questo pomeriggio è stato ufficializzato il suo trasferimento dal Red Bull Salisburgo al Borussia Dortmund. Per questo motivo Fabio Paratici, che cerca un’alternativa a Gonzalo Higuain, ha messo gli occhi sul francese. Giroud diventa quindi sul serio un obiettivo dei bianconeri, anche perché Maurizio Sarri lo conosce avendolo allenato l’anno scorso al Chelsea. È stato giocatore anche di Antonio Conte, ma il tecnico dell’Inter preferirebbe Fernando Llorente del Napoli, da lui avuto proprio alla Juventus. Per lo spagnolo resta sempre in piedi l’ipotesi di uno scambio, con Matteo Politano che andrebbe a vestire la maglia azzurra.

Fonte: Corriere.it – Alessandro Bocci