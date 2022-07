Criscitiello: «Inter, uno spreco! Ma paradossalmente può essere più forte»

Criscitiello lascia aperta la porta all’Inter per uscire veramente rinforzata da questa sessione di mercato. Su Sportitalia il giornalista parla di come superare le delusioni per i mancati arrivi di Bremer e Dybala.

PIÙ FORTI DI PRIMA? – Michele Criscitiello segnala un errore nell’analisi dell’Inter: «Io credo che stiamo un po’ confondendo le analisi di mercato con le analisi di campo. Nessuno ha detto che l’Inter si è indebolita: quando si parla di occasione sprecata per Paulo Dybala è perché ce l’avevi in pugno e non hai chiuso, quando si parla di occasione sprecata per Gleison Bremer è perché l’hai seguito sei mesi e poi comunque lo volevi, per vendere Milan Skriniar non l’hai preso. Una cosa è il mercato dove l’Inter non ha chiuso le operazioni, un’altra cosa è che la squadra paradossalmente può essere più forte».