Aronica: «Napoli ancor più distaccato da Inter e Milan senza Koulibaly»

Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli, ha parlato su Tmw radio degli azzurri e di come il gap da Inter e Milan si sia raddoppiato con la partenza di Koulibaly

DISTANZA MAGGIORE − Aronica ritiene il gap tra Napoli e le milanesi ampliato: «Koulibaly è uno dei difensori più forti d’Europa. Ora la distanza da Inter e Milan è diventata ancora più grande. Ci sarà sicuramente un colpo psicologico per chi arriva senza i giocatori di personalità come Koulibaly che guidano è dura. Il Napoli dovrebbe far chiarezza con i tifosi e i giornalisti. Manca la comunicazione, il presidente nella libertà di agire dovrebbe dire quali sono gli obiettivi della società».