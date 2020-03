Crespo: “Lautaro Martinez? Partito Icardi, ora gioca all’Inter! Vorrei che…”

Intervistato ai microfoni di Fox Sports, Hernan Crespo, ex attaccante dell’Inter ed ora allenatore del Defensa y Justicia, ha parlato del futuro del centravanti nerazzurro Lautaro Martinez

FUTURO LAUTARO – Queste le parole di Hernan Crespo, ex attaccante dell’Inter ed ora allenatore del Defensa y Justicia, sul futuro del centravanti dell’Inter, Lautaro Martinez: «Vorrei che rimanesse a lungo all’Inter. Ho ancora affetto per la squadra nerazzurra. Ha iniziato a giocare quest’anno perché Icardi se ne è andato. Lasciamolo restare lì per due o tre anni. Poi il mercato è un’altra cosa».