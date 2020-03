FOTO – Inter, Lukaku e l’impazienza di sfidare la Juventus: “Manca poco!”

L’Inter si prepara finalmente a scendere in campo. Dopo la sfida di Europa League contro il Ludogorets del 26 febbraio, i nerazzurri non hanno più visto il campo per i tanti rinvii. Domenica c’è la Juventus e la squadra di Conte non sta nella pelle. Di seguito il post Instagram dei nerazzurri

RITORNO COL BOTTO – L’Inter domenica scenderà nuovamente in campo dopo un lungo e forzato stop. In un Allianz Stadium a porte chiuse, i nerazzurri affronteranno la Juventus in quella che sarà a tutti gli effetti una sfida scudetto. Il club nerazzurro su Instagram inizia il conto alla rovescia in vista del big match: “Manca poco al ritorno in campo”. E Romelu Lukaku sorride.