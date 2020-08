Costacurta: “Conte rimarrÃ  all’Inter. Suo sfogo? Non mi sorprende”

Costacurta: “Conte rimarrà all’Inter. Suo sfogo? Non mi...

Costacurta: “Conte rimarrà all’Inter. Suo sfogo? Non mi sorprende”

Condividi questo articolo

Alessandro ‘Billy’ Costacurta, ex difensore del Milan e attuale opinionista di “Sky Sport”, ha parlato della possibile permanenza o meno di Antonio Conte all’Inter.

NESSUNA SORPRESA – Non è sorpreso Alessandro Costacurta dallo sfogo di Antonio Conte, le cui parole dopo Atalanta-Inter hanno fatto molto discutere. Secondo l’ex difensore del Milan, il tecnico proseguirà sulla panchina nerazzurra. Queste le sue dichiarazioni a “Sky Sport” sull’argomento: «Io penso che rimanga perché credo che ultimamente abbia visto la squadra che ha voluto per tutta la stagione. Ha fatto un ottimo lavoro, conosco Antonio da così tanto tempo che gli ho sentito dire tante di quelle cose che non mi sorprende il suo sfogo. Quando dice le cose, spesso le fa uscire consapevolmente e sempre con un obiettivo».