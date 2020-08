Alborghetti: “Inter Women ha iniziato molto forte! Nuovi acquisti ottimi”

Lisa Alborghetti è intervenuta ai microfoni di “Inter TV” per fare il punto sulla preparazione dell’Inter Women in vista dell’inizio del campionato. La nerazzurra parla anche dei nuovi acquisti e degli obiettivi di squadra

PREPARAZIONE – Lisa Alborghetti parla a “Inter TV” e fa il punto sulla preparazione dell’Inter Women: «La preparazione procede nel migliore dei modi, abbiamo iniziato subito molto forte però riusciamo sempre a mantenere il sorriso e penso che sia una cosa molto importante in vista della preparazione e poi del campionato. Rosa più forte? Secondo me è presto per tirare conclusioni. La cosa che sicuramente penso è che le persone arrivate sono delle ottime persone e delle ottime giocatrici. Ci daranno certamente una grossa mano».

OBIETTIVI – E sugli obiettivi stagionali, Alborghetti ha un’idea ben precisa: «Io ripeto sempre che non mi piace penare a livello personale ma cercherò di dare il massimo per la squadra e magari ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Come si stanno ambientando i nuovi acquisti? Secondo me, pensiero mio, si stanno ambientando in modo perfetto, sua in campo che fuori dal campo. Ci stiamo trovando bene. Ilaria Mauro? Sono contenta che finalmente possiamo giocare nella stessa squadra perché finora non è mai successo se non in Nazionale».