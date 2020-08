Europa League, Gudelj del Siviglia a disposizione dopo il Covid

Con un comunicato ufficiale sul sito web della società, il Siviglia ha comunicato che Nemanja Gudelj è tornato a disposizione dopo aver superato il Covid. Il giocatore è in viaggio verso la Germania per la semifinale e l’eventuale finale di Europa League.

COMUNICATO – “Nemanja Gudelj torna a disposizione dopo essere risultato positivo al Covid-19 nell’ultima settimana di luglio. Dopo aver ottenuto il permesso medico, Gudelj è partito subito per la Germania, dove arriverà nella tarda serata di questo giovedì per unirsi ai compagni e preparare la semifinale della UEFA Europa League che il Siviglia giocherà la prossima domenica contro il Manchester United“. Questo il comunicato ufficiale della società spagnola riguardo al recupero del proprio giocatore in vista delle fasi finali della competizione.

Fonte – Sevillafc.es