Costa: «Entro fine marzo stadi al 100%. Dal primo marzo, ritorno al 75%»

Il sottosegretario allo Sport Andrea Costa ha dato notizia su Gr Parlamento durante l’edizione ‘La politica nel pallone‘ dell’ampliamento degli stadi al 100%. Entro fine marzo, l’obiettivo sarà raggiungibile

OBIETTIVO − Le parole del sottosegretario allo Sport Costa sugli stadi: «I dati continuano ad essere positivi riferiti alla pandemia. Credo che entro la fine di marzo si può arrivare al 100% della capienza negli stadi. Indicatori positivi, possiamo lanciare questo messaggio di speranza. A Febbraio? Il calcio è un settore che ha patito molto in questi due anni di pandemia, riavere gli stadi pieni darebbe fiducia. Il 1 marzo ci sarà il ritorno al 75%, da li in avanti si potrà andare al 100%. La capienza massima è un obiettivo da raggiungere entro la fine quindi del prossimo mese. Già il 24 marzo a Palermo non è da escludere la capienza massima per Italia-Macedonia del Nord. Ritengo che ciò possa essere un obiettivo raggiungibile».