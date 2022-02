Inter-Liverpool, chi prenderà le redini di Barella? Inzaghi sembra già deciso

In vista di Inter-Liverpool, mancherà per squalifica Nicolò Barella. Simone Inzaghi dovrà quindi rimpiazzarlo con un altro centrocampista. Il tecnico piacentino sembra già aver deciso

SCELTA − Inter-Liverpool -2. Manca sempre meno al big match di Champions League, gara valida per gli ottavi di finale. Sia mercoledì per l’andata che per il ritorno (8 marzo), Inzaghi dovrà fare a meno di Barella. Il centrocampista sardo non potrà essere a disposizione nel doppio confronto per la squalifica rimediata a Madrid dopo la reazione su Eder Militao. Sarà dura sostituirlo anche se il tecnico ex Lazio sembra già aver deciso. Arturo Vidal è infatti il prescelto per aggiudicarsi una maglia dal 1′ al fianco dei due titolari Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Una scelta già quindi indirizzata rispetto invece ai dubbi in difesa (vedi articolo) e in attacco (clicca QUI).