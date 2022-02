Bonan: «Inter, contro il Liverpool cura e coraggio. Napoli simile ai Reds…»

Alessandro Bonan, presente su Sky Sport 24, ha voluto dare una spiegazione su come l’Inter dovrà giocare contro il Liverpool. Per i nerazzurri, buon allenamento quello di Napoli

NAPOLI BUON TEST − Bonan da istruzioni su come battere il Liverpool: «Il Milan non è la squadra più forte, è l’Inter la più forte. Liverpool? Bello scoglio soprattutto adesso che i nerazzurri hanno pareggiato a Napoli, da grande squadra. Si è allenata bene con la squadra giusta perché il Napoli gioca con giocatori veloci e scambi tecnici come il Liverpool. I Reds giocano con più aggressività. L’Inter deve stare molto attenta nel perdere pochi palloni. Deve inoltre provare a fare qualche dribbling perché ti permette di superare la prima barriera di pressing e attaccare gli inglesi. Ci vuole tanta cura nei dettagli e coraggio».