Cosmi sicuro: «Notizia fantastica per l’Inter! Thuram e Sanchez…»

Cosmi non è d’accordo con il voto in pagella dato a Lautaro Martinez dopo Salernitana-Inter ma prova a dare una motivazione. L’allenatore perugino, nella prima ospitata settimanale a “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, esalta l’attacante argentino

OBIETTIVO TRICOLORE – La lotta Scudetto in Serie A per Serse Cosmi è sempre apertissima ma avvisa l’attuale squadra Campione d’Italia: «Spero che il Napoli capisca che, quest’anno, ci sono due squadre – Inter e Milan – che vanno troppo forte per perdersi in stupidaggini o in polemiche stupide». Così, brevemente, Cosmi sulla nuova competizione ai vertici del campionato italiano.

Cosmi esalta Lautaro Martinez e non solo

TORODIPENDENZA – A Cosmi viene chiesto cosa ne pensa del 9 in pagella dato a Lautaro Martinez dopo il poker in Salernitana-Inter: «Qui si entra nel campo dei pagellisti. Io a scuola avevo una maestra che più di 8 non ti dava. Mai dato 9 né 10! Quindi sapevi che l’8 era il massimo. Poi io lo prendevo poche volte, forse in condotta ogni tanto, e quando lo prendevi ti sentivi estasiato (ride, ndr). Il 9 a Lautaro Martinez molto probabilemte è perché chi l’ha dato dà una numerazione particolare, in cui riconosce nel 10 l’eternità. A ogni modo è impensabile che un giocatore, in 27 minuti, riesca a fare piu di quanto fatto da lui. Rimane il fatto che Lautaro Martinez si sta mettendo l’Inter sulle spalle, non solo dal punto di vista calcistico e tecnico ma su tanti altri profili. E questa è una fantastica notizia per l’Inter. Non c’è dubbio che l’Inter sia dipendente da questo Lautaro Martinez, ma sia Marcus Thuram – che sta migliorando partita dopo partita, conoscendo meglio il nostro calcio e i suoi compagni ed è un partner ideale per Lautaro Martinez – sia Alexis Sanchez sono ottimi. A me piace molto il “Nino Maravilla”, che adesso magari non sarà meraviglioso come qualche anno fa, ma se sta bene determinerà alcune partite. Non ci voleva l’infortunio di Marko Arnautovic ma l’attacco attuale dà comunque garanzie. Questi tre, se stanno bene, sono nelle condizioni di far essere competitiva l’Inter nelle tre competizioni stagionali. Se dovesse mancare qualcun altro di questi tre la coperta sarebbe cortissima, ma l’importante è che non manchi Lautaro Martinez». Questo il pensiero di Cosmi sia Lautaro Martinez sia su tutto l’attacco nerazzurro.