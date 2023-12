Cosmi: «Pavard sarà imposto! Genoa-Inter? Anche la Juventus…»

Cosmi si prepara per Genoa-Inter e, conoscendo l’ambiente rossoblù, invita la capolista a non sottovalutare l’impegno. L’allenatore perugino, intervenuto a “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, parla anche della “sorpresa” Bisseck che insidia la stella Pavard

BRACCETTI DESTRI AFFIDABILI – Su uno dei recenti protagonisti nerazzurri dice la sua Serse Cosmi: «Yann Bisseck sta – non dico sorprendendo – migliorando partita dopo partita. Non c’entra niente il Lecce, nel senso che in Italia tutte le partite sono complicate. Anzi, in una partita nella quale devi tenere più il possesso palla, un difensore non dico che è penalizzato ma in un certo senso deve tirare fuori più qualità. E Bisseck sta dimostrando di migliorare tantissimo anche in fase di costruzione. Io credo che tornerà Benjamin Pavard, che sarà imposto con calma per quello che è il suo ruolo, il suo passato e le aspettative su di lui. Credo che in quei ruoli – perché poi può giocarci anche Matteo Darmian come terzo e ci ha giocato – Simone Inzaghi sia tranquillo. Tutti offrono garanzie, quindi può scegliere secondo condizioni fisiche e psicologiche, in base alle partite, agli avversari e alle situazioni». Così Cosmi sul potenziale dualismo Bisseck-Pavard sul centro-destra.

Il pericolo Genoa-Inter secondo Cosmi

OCCHIO AL GENO(V)A – Da capire se Pavard tornerà titolare proprio in Genoa-Inter ma Cosmi avvisa: «Intanto, nel momento in cui pronunci la parola “Marassi”, non sarà una partita normale. Il Genoa in casa, da sempre, vive le partite in maniera diversa. Ovviamente le ha vinte, pareggiate e perse come tutte le squadre, ma assicuro che in casa c’è una spinta diversa. Quella che ha portato al pareggio contro la Juventus e che credo farà faticare l’Inter. Al Genoa manca qualche punto perso per strada, che meritava di ottenere rispetto a ciò che ha dimostrato in partita. Io credo che il favore non sia dalla parte dell’Inter come si dice. Poi sono partite che vanno giocate, quindi non diamo per scontato quello che potrebbe essere. I tre punti, ma anche i quattro o sette di vantaggio, sono un buon bottino ma c’è tanto da fare da qui alla fine. In Genoa-Inter sono attesi i tre punti nerazzurri? Anche la Juventus doveva vincere a Genova (ride, ndr). E invece ha pareggiato…». Queste le parole di Cosmi sulla prossima delicata trasferta nerazzurra, alla vigilia della stessa.