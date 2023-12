Buchanan semplifica, c’è il sì all’Inter: ecco che cosa manca ora – TS

Fra l’Inter e Tajon Buchanon sembra esserci un primo accordo verbale. L’edizione odierna di TuttoSport informa sulla trattativa fra le due parti e il Club Bruges.

PRIMO ACCORDO – Inter e Club Bruges hanno avviato un gioco delle parti per la trattativa legata al trasferimento di Tajon Buchanan. La dirigenza nerazzurra ha iniziato, per inaugurare l’operazione, con un’offerta di sei milioni di euro, nonostante fosse chiaro che i belgi ne chiedessero almeno dodici. Secondo TuttoSport, però, potrebbero accettare anche di fronte ai 10 milioni di euro dell’Inter, soprattutto considerando che la volontà del canadese è quella di lasciare il Belgio e di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2025. Buchanan, infatti, ha ormai pronunciato il suo “sì” nei riguardi del club nerazzurro, rendendo più semplice la trattativa alla dirigenza di Viale della Liberazione. In tutto ciò ci sono anche due particolari, non meno importanti. Da una parte c’è il Club Bruges che dovrà cedere una percentuale sulla rivendita di Buchanan al New England Revolution, da cui è stato acquistato il calciatore; dall’altra c’è l’Inter che vorrebbe rateizzare i pagamenti.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino