Correa KO nel derby, i tempi di recupero. Lazio-Inter a rischio? Il punto

C’è preoccupazione per l’infortunio occorso al polpaccio a Joaquin Correa durante il derby di Roma: questi i tempi di recupero in vista di Lazio-Inter

INFORTUNIO CORREA – Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, Joaquin Correa dovrebbe stare fermo ai box per circa 10 giorni per l’infortunio al polpaccio occorso durante il derby contro la Roma. Trascorso questo lasso di tempo, l’attaccante della Lazio sarebbe regolarmente a disposizione del tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi. C’è attesa dunque per il comunicato ufficiale, ma il giocatore della squadra capitolina sarebbe assente per le gare contro Spal e Verona e a rischio per la sfida in casa del Parma. Nessun problema invece per il match Lazio-Inter, in programma il prossimo 16 febbraio.