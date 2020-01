Mertens-Inter, occhio al blitz del Chelsea: via dal Napoli a gennaio? – GDM

Mertens dal Napoli all’Inter a parametro zero? Ci sono ostacoli, soprattutto uno di nome Chelsea. Secondo l’esperto di mercato di “Sky” Gianluca Di Marzio il club di Lampard punta al belga subito per sostituire Giroud finito nel mirino del Tottenham (vedi articolo)

OSTACOLO – “Il Chelsea ci prova subito per Dries Mertens“. Con questo tweet, Gianluca Di Marzio annuncia che i Blues sono intenzionati a prelevare in questa sessione di mercato il belga dal Napoli. Ovviamente, questa ipotesi taglierebbe fuori l’Inter per quanto riguarda un possibile colpo a parametro zero di cui si è tanto parlato. Si attendono conferme nelle prossime ore.