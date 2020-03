Corbo: “Napoli-Inter, bel gesto da parte della società. Marotta…”

Condividi questo articolo

Corbo, giornalista del quotidiano “La Repubblica”, si è espresso su Napoli-Inter che si giocherà giovedì sera. In collegamento per “La Domenica Sportiva” su Rai 2, ha ricordato una proposta fatta ieri (vedi articolo) e definito Marotta come responsabile della mancata attuazione.

SFIDA VERITÀ – Napoli-Inter vale un posto in finale di Coppa Italia, e i nerazzurri si troveranno di fronte un avversario in salute (che ha vinto 0-1 l’andata al Meazza). Antonio Corbo traccia la situazione in casa azzurra, a poco meno di quattro giorni dalla sfida: «Devo dire che il Napoli è stato restituito da Gennaro Gattuso alla normalità. Giovedì dovrebbe giocare con l’Inter, peraltro anche la società ha fatto un bel gesto: ha proposto una soluzione alla Lega Serie A che secondo me era da discutere con interesse. Cioè: rinviare le semifinali (di Coppa Italia, ndr) al 13 maggio e intanto anticipare questa giornata, approfittare di questa mezza settimana, per recuperare le partite che erano rinviate. Sembrava tutto a posto, poi si è opposto anche questa volta Giuseppe Marotta. Peraltro Marotta anche sulla partita di giovedì ha avuto cose da ridire. Spero che ritrovino tutti la serenità e si accorgano che il calcio ha bisogno di questo: di serenità».