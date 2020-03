Tardelli: “Serie A falsata, non puoi giocare a...

Tardelli: “Serie A falsata, non puoi giocare a Napoli. Lazio meglio dell’Inter”

Condividi questo articolo

Tardelli è dell’idea che i tantissimi rinvii di questi giorni in Serie A abbiano falsato il regolare svolgimento del campionato. L’ex centrocampista, allenatore dell’Inter nella stagione 2000-2001 dopo l’esonero di Lippi, durante “La Domenica Sportiva” su Rai 2 ha sostenuto anche che la Lazio sia meglio dei nerazzurri. Ecco come si è espresso a riguardo.

SERIE A ALLO SBANDO – Marco Tardelli, dopo il rinvio di sei partite della ventiseiesima giornata fra cui Juventus-Inter, critica la decisione presa sabato mattina: «Il campionato è falsato, inevitabilmente e sicuramente falsato. Però, voglio dire: non è che puoi giocare a Napoli, ci saranno dei lombardi o dei veneti. Non cambia niente».

CORSA A TRE – Tardelli si esprime anche sulla nuova capolista della Serie A, al netto delle tante partite da recuperare per le inseguitrici: «La Lazio è una buonissima squadra, potrebbe essere leggermente superiore a Juventus e Inter. Oggi sicuramente lo è, perché ha giocatori che vanno in gol: Ciro Immobile, Joaquin Correa, Luis Alberto. Credo che stia giocando anche meglio delle altre squadre, di Juventus e Inter. La Lazio è una squadra che sogna, si parlava di una rosa che non era all’altezza e invece quelli che entrano al posto dei titolari fanno benissimo».