Coppa Italia, le date della stagione 2023/2024: esordio Inter, 2 possibili date

La Lega Serie A ha reso note le date di inizio e fine della Coppa Italia. Per l’Inter, detentrice del trofeo, due le possibili date d’esordio nella competizione

DATE UFFICIALI − La Lega Serie A, tramite un comunicato ufficiale, oltre a rendere note le date di inizio e fine del campionato di Serie A, ha ufficializzato il calendario della Coppa Italia. Si partirà il 6 agosto con il primo turno preliminare. Il 13 agosto andranno in scena i trentaduesimi di finale. I sedicesimi, invece, sono in programma l’11 novembre. L’esordio dell’Inter, detentrice del trofeo, arriverà negli ottavi di finale in programma in quattro date: 6 dicembre, 20 dicembre, 10 gennaio e 17 gennaio. È probabile che il club nerazzurro, così come gli altri club impegnati in Supercoppa Italiana (di solito disputata a gennaio), scenderanno in campo nelle gare in programma a dicembre. I quarti di finale andranno in scena il 31 gennaio, le semifinali, giocate in match di andata e ritorno, sono in programma il 3 ed il 24 aprile. La finale verrà disputata il 15 maggio.