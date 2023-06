Inter, sfuma Musah? C’è l’accordo col Milan: ecco cosa manca − SM

L’Inter aveva individuato in Yunus Musah il possibile sostituto in caso di fumata nera per Davide Frattesi: il Milan secondo SportMediaset è però adesso avanti, manca solo una cosa (vedi QUI).

MILAN AVANTI − L’Inter, nelle ultime ore, ha ragionato sulla possibilità di virare su Yunus Musah in caso di mancato affondo per Davide Frattesi (vedi QUI). Questo scenario sta però sfumando con il tempo che scorre inesorabile, perché secondo SportMediaset adesso il Milan sarebbe in vantaggio su di lui. I rossoneri con il giocatore avrebbero già trovato l’accordo, mentre sarebbe solo da trovare la quadra col Valencia. Resta poi per l’Inter l’impasse legata a Marcelo Brozovic.