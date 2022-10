Coppa Italia, colpaccio Monza in casa dell’Udinese! Vittoria in rimonta

Incredibile partita quella giocata alla Dacia Arena tra Udinese e Monza. Ribaltone della squadra allenata da Palladino che continua a stupire da quando ha preso in mano la formazione brianzola. Vittoria in rimonta per 2-3 in Coppa Italia.

COLPO IN TRASFERTA – Il Monza di Palladino non muore mai, e riesce a imporsi anche in trasferta contro l’Udinese per 2-3 e in rimonta. Partita pazza quella giocata alla Dacia Arena ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. I brianzoli sbloccano la partita con Valoti al 45′, ma nel secondo tempo subiscono la rimonta dei friulani con la doppietta di Perez. Pronta la risposta del Monza prima con Molina e poi con Andrea Petagna che conclude la contro-rimonta. Nel finale di partite ben due i pali colpiti dai bianconeri con Pereyra e Samardzic, ma non basta.