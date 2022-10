Nosotti: «Inter può permettersi di aspettare Lukaku! Ora tempo e pazienza»

Marco Nosotti dagli studi di Sky Sport presenta l’undicesima giornata di Serie A partendo proprio da Fiorentina-Inter in programma sabato 22 ottobre alle 20:45.

PAZIENZA – Nosotti presenta così Fiorentina-Inter: «Rimettere in piedi una fisicità importante come quella di Romelu Lukaku è rischioso, ci vuole tempo e pazienza. Ci siamo accorti come questo campionato è ancora più di corsa rispetto gli altri, con la pausa per il Mondiale. L’Inter ha trovato soluzione alternative con Lautaro Martienz ed Edin Dzeko. In questo momento non credo che Romelu Lukaku sia un elemento destabilizzante, però ci sono equilibri nuovi. Il vero grande problema era il piano B a Marcelo Brozovic. Questo è anche il momento di Nicolò Barella, che è tornato con gol e assist. Secondo me in questo momento l’Inter può anche permettersi di aspettare Lukaku, portarselo in panchina e vedere un po’ alla volta il suo inserimento».