Bayern Monaco, vittoria facile in Coppa contro l’Augsburg ma due gol subiti

Altra vittoria in scioltezza per il Bayern Monaco che si è imposto in trasferta per 2-5 contro l’Augsburg in Coppa di Germania subendo comunque due gol.

POKERISSIMO – Il Bayern Monaco esagera e ne realizza ben cinque in trasferta contro l’Augsburg in DFB Pokal, subendone comunque due contro una squadra che fin qui in campionato ha realizzato appena undici gol. Dall’altra parte, invece, il Bayern Monaco, in campionato hanno subito appena otto gol. Sbloccano clamorosamente la partita proprio i padroni di casa grazie a Pedersen dopo appena nove minuti, ma al 27′ arriva il pareggio di Choupo-Moting, titolare in attacco. Dilaga nel secondo tempo la squadra allenata da Julian Nagelsmann con il gol di Kimmich al 53′ e ancora Choupo-Moting al 59′. L’Augsburg accorcia le distanze al 65′ a causa dell’autogol di Upamecano, ma il Bayern Monaco ne realizza altre due ancora con il giovane Musiala ancora in gol. Chiude i conti Davies, il terzino coglie l’assist di Thomas Muller e conclude in rete sotto la traversa.