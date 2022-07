Conte: «Roma e Tottenham, tante big da affrontare: un obiettivo»

Antonio Conte è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa in vista della sfida amichevole contro la squadra di un altro ex tecnico dell’Inter: la Roma di José Mourinho. L’allenatore del Tottenham ha citato i grandi club che entrambe devono affrontare, tra cui anche l’Inter.

DAVIDE CONTRO GOLIA – Antonio Conte e José Mourinho, squadre di simile livello e stessi obiettivi. A parlarne è stato proprio il tecnico salentino, che in conferenza stampa – prima della sfida amichevole tra Tottenham e Roma – ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «È un piacere giocare contro una squadra così importante. Non vediamo l’ora di goderci una grande gara. I nostri club vivono una situazione simile, entrambi vogliamo costruire passo dopo passo per potercela giocare con grandi squadre come Juventus, Inter e Milan in Italia e City, Liverpool, Chelsea e United in Inghilterra. Abbiamo gli stessi obiettivi».

Fonte – Tottenhamhotspur.com