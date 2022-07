Biasin scherza: «Il Chelsea vuole Casadei? Vanno bene i soliti 115 milioni»

L’Inter ha in casa evidentemente un gioiello che però nessuno ancora ha letteralmente mai visto: Cesare Casadei. Fabrizio Biasin, giornalista di LiberoQuotidiano, ci scherza su.

INTERESSE – L’Inter a un calciatore come Casadei che fa gola non solo a qualche club in Italia ma anche ad una top europea come il Chelsea. Il centrocampista non ha mai vestito la maglia della prima squadra dell’Inter ma insomma, se si interessa il Chelsea un motivo c’è. Su questo tema interviene anche Fabrizio Biasin, giornalista di LiberoQuotidiano che, sul suo profilo Twitter, ironizza sul trasferimento ricordando quanto accaduto lo scorso anno con Romelu Lukaku. «Chelsea su Casadei? Direi che i soliti 115 milioni possono andare bene».