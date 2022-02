Conte è sicuro: «Scudetto? Vince l’Inter! Tottenham, situazione particolare»

L’Inter non è riuscita a battere il Liverpool di Jurgen Klopp ieri sera a San Siro con i nerazzurri che sono crollati 2-0. Un collega in Premier League di Klopp ed ex allenatore dei nerazzurri, Antonio Conte, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport.

SITUAZIONE – Non il risultato che l’Inter si aspettava contro il Liverpool, ma se i nerazzurri sono arrivati agli ottavi vuol dire che il lavoro fatto è quello giusto. Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter che ha riportato lo scudetto a Milano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport parlando della sua situazione a Londra con il Tottenham. «Questo Tottenham come la mia prima Inter? Difficile fare paragoni ma quando prendi una squadra che non vince da tanto tempo è inevitabile che la fiducia manchi. Al primo ostacolo ti butti giù e la negatività cresce. Una volta arrivato qui ho capito certe cose che da fuori era difficile capire. Basti pensare, nell’ambizione della società, che nel mercato di gennaio 4 giocatori, importanti per me, sono andati via e ne sono arrivati due». Infine, un pensiero anche sullo scudetto su cui Conte è sicurissimo. «Lo scudetto lo vince l’Inter? Sì, sì, lo vince l’Inter».

Fonte: Sky Sport