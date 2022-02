Pagliuca: «Handanovic? 0 colpe. Ad Anfield 10% di possibilità per l’Inter»

La sconfitta di ieri dell’Inter contro il Liverpool fa male. Una partita giocata alla pari dai nerazzurri che per 75 minuti hanno tenuto bene il campo contro i Reds. Poi, i due gol di Firmino e Salah. Per Gianluca Pagliuca però, questa volta, Handanovic non ha colpe.

COLPE – Una sconfitta per 2-0 che compromette il ritorno degli ottavi di Champions League. Il Liverpool passa a San Siro e batte l’Inter nonostante una gara equilibrata dei nerazzurri. Gianluca Pagliuca, ex portiere dell’Inter, ha parlato così a Notizie.com analizzando come Handanovic non abbia colpe. «Sul primo gol Firmino l’ha messa all’angolino e l’errore nel caso è stato di Bastoni che si è fatto anticipare. E sul secondo il portiere era coperto, uno ha fatto il velo e la palla è passata in mezzo alle gambe a un altro… Per me è esente da colpe, non sono d’accordo sul fatto di individuarlo come capro espiatorio. In altre partite magari ha commesso qualche errore, ma stavolta no. Non è il caso di metterlo in discussione, è ancora validissimo. Adesso magari non para da 10, ma da 7,5/8. Però è sempre un gran portiere e non vedo in questo momento qualcuno all’orizzonte che possa sostituirlo, a meno che tu non vada a prendere Neuer o questo genere di giocatori qui. Anche in Italia non vedo un portiere che possa giocare titolare nell’Inter, a parte quelli che si sono già accasati nelle big».

ANFIELD

RITORNO – E’ tutto compromesso o quasi. L’Inter infatti, per sperare solo nei supplementari, ha bisogno di due gol di scarto ad Anfield (vedi articolo). Ecco cosa ne pensa Pagliuca. «Sarà durissima, ci sarà il 10% di possibilità. Ma se la devono andare a giocare. Anche perché l’Inter per i primi 60-70 minuti ha giocato meglio del Liverpool. Poi però è venuta fuori la diversa esperienza in questi contesti degli avversari. Quando giochi contro certe squadre, se hai un’occasione la devi sfruttare e se fosse entrato quel tiro di Calhanoglu probabilmente adesso staremmo parlando di un’altra partita. Devi essere cinico. Anche senza grandi parate di Alisson, l’Inter ha avuto delle occasioni e non è riuscita a sfruttarle. Al contrario, loro ne hanno avute due e hanno segnato. La differenza sta tutta lì».

Fonte: Notizie.com – Marco Ercole