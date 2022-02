Inter-Sassuolo, Inzaghi cambia qualche pedina?

L’Inter ha archiviato a sconfitta di Champions League contro il Liverpool. Ora, la testa, è già al Sassuolo. In campionato serve tornare a macinare punti (vedi articolo) e i nerazzurri devono farlo già da domenica contro i neroverdi.

CAMBI – Simone Inzaghi dovrà essere bravo a prendere quanto di buono fatto vedere contro il Liverpool e portarlo in campo contro il Sassuolo. I neroverdi domenica arrivano a San Siro e vorranno giocare un brutto scherzo all’Inter. Tanti giocatori di Dionisi sono oggetto del desiderio dell’Inter per l’estate prossima (Scamacca, Frattesi, Raspadori) e dunque vorranno far bene. Inzaghi potrebbe adottare qualche cambio, soprattutto visti i tanti impegni ravvicinati giocati. Probabile che davanti riposi Edin Dzeko viste le tante partite giocate (vedi articolo). Spazio quindi al tandem Lautaro Martínez-Sanchez? Il cileno scalpita e vuole far bene. A centrocampo ovviamente tornerà Barella dopo la squalifica in Europa mentre a sinistra potrebbe trovare spazio Dimarco? Difficile rinunciare a Perisic, più probabile che Inzaghi cambi sulla fascia opposta mandando in campo dal primo minuto Darmian al posto di Dumfries. Un po’ di turnover è auspicabile, visti i tanti impegni e le tante fatiche.