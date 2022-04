Condò: «Inter e Milan come in Premier League: non mi stupirei di una cosa»

Inter e Milan sono le protagoniste di un avvincente testa a testa a quattro giornate dalla fine del campionato con i nerazzurri che oggi, nel recupero della ventesima giornata di Serie A con il Bologna, hanno la chance di sorpassare i rossoneri in vetta. Paolo Condò, ospite negli studi di Sky Sport, fa un parallelo con Manchester City e Liverpool

COME IN PREMIER LEAGUE – Inter e Milan si giocano lo scudetto punto a punto proprio come Manchester City e Liverpool. Paolo Condò avanza un parallelo: «La sconfitta del Napoli con l’Empoli dà la certezza che lo scudetto arriverà a Milano. Io vedo una situazione non molto diversa da quella in Inghilterra tra Manchester City e Liverpool, nel senso che non mi stupirei se facessero punteggio pieno e quindi considero l’Inter leggermente favorita. L’Inter ha un tetto di 87 punti e questo conta molto. Handanovic out? Ha una bella scimmia sulla spalla Radu. Ci siamo persi qualcosa con Arnautovic, nel senso che aveva potenzialità. Brozovic è uno dei giocatori più insostituibili rivelatisi nel tempo, però quando Conte non riusciva a far giocare insieme Eriksen e Brozovic pensavo ‘allora prova solo Eriksen’. Ora Brozovic invece ha fatto passi da gigante. In rosa non c’è nessuno che possa essere un suo surrogato».