Bologna-Inter, i diffidati per la 20ª giornata di Serie A. Niente squalificati

Bologna-Inter si giocherà alle ore 20.15 allo Stadio Renato Dall’Ara, per la ventesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per il recupero, con tanti diffidati ma niente squalificati dopo il ricorso accolto per Medel. Qui il riepilogo per tutte le tre partite di oggi: è in corso Fiorentina-Udinese.



BOLOGNA-INTER mercoledì 27 aprile ore 20.15 (20ª giornata Serie A)

Diffidati Bologna: Roberto Soriano (prossima partita Roma in trasferta)

Squalificati Bologna: nessuno

Diffidati Inter: Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu, Ivan Perisic, Arturo Vidal (prossima partita Udinese in trasferta)

Squalificati Inter: nessuno